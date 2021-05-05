لافروف: تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن قلق بلاده الشديد من التصعيد الجديد في القدس الشرقية وقطاع غزة، لافتًا إلى أنها مهتمة بنزع التصعيد في أقرب وقت ممكن، بما يتناسب مع مصلحة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، مساء الأربعاء، إن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية واهتمام المجتمع الدولي تجاه حلها، مؤكدًا التزام روسيا وفلسطين بالأسس المعروفة من اللوائح والقوانين الدولية لحل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن بلاده تعتزم دعم الجانب الفلسطيني لحل المواضيع المتعلقة بالقضية بالطرق الثنائية والرباعية الدولية للوسطاء، موضحًا أن الآلية الدولية الوحيدة التي صادق عليها مجلس الأمن في قراراته المختلفة لدعم وتيسير المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية.

وتابع: «نعمل على تنظيم اللقاء الوزاري لهذه الآلية ونواصل تسهيل تيسير مرور الموقف الروسي القائل بحتمية التواصل المباشر بين المشاركين في الرباعية وجامعة الدول العربية».