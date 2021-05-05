الأمم المتحدة تعلق بعثاتها إلى كوسيري شمال الكاميرون

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ،اليوم الأربعاء بتعليق بعثات الأمم المتحدة إلى كوسيري اقصى شمال الكاميرون التي تمر بطريق لوجون- بيرني.

وأشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول الوضع في الكاميرون ، أن منطقتى لوجون و شارى شهدتا العديد من الحوادث الأمنية ففى مارس الماضى اسفر هجوما على معسكر كتيبة التدخل السريع عن مقتل جندى و ثلاث مدنيين و إصابة العديد من الجنود و المدنيين.

و أوضح التقرير أنه نتيجة لهذا التوغل، علقت الأمم المتحدة بعثاتها إلى كوسيري، عاصمة مقاطعة لوجون وشاري، أقصى شمال الكاميرون لكن، يتعلق هذا التعليق فقط بالمهمات عبر طريق لوجون- بيرني.

ووفقا للتقرير، فإن الطريق الوطني رقم 1، الذي يعبر المنطقة بأكملها للوصول إلى كوسيري، "لا يزال هدفا لهجمات الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وقالت الأمم المتحدة إلى أن "الهجوم على قاعدة دبنقا العسكرية هو الأول منذ يناير 2021 ويأتي بعد أسابيع من هجوم مماثل على موقع عسكري في وولجو بنيجيريا معربا عن قلقها من أن يؤدي "استئناف الهجمات على المواقع العسكرية داخل الإقليم إلى نزوح للسكان".