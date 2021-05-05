 «تربية الإسكندرية» تطلق برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات التدريس للطلاب المكفوفين - بوابة الشروق
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«تربية الإسكندرية» تطلق برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات التدريس للطلاب المكفوفين

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هدي الساعاتي
نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 1:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 1:08 م
أعلن مركز الخدمات التربوية، بكلية التربية، جامعة الإسكندرية، عن فتح باب التقدم للتسجيل في البرنامج التدريبي الخاص، للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس المحتكين بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية بشكل مباشر لتزويد معرفتهم وخبرتهم التعليمية بطريقة برايل للطلاب المكفوفين لمدة 18 ساعة.

وقال الدكتور محمد الدسوقي، المسؤولل عن البرنامج التدريبي في تصريحات صحفية خاصة، لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، إن الدراسة تشمل المهارات الإدراكية من خلال اكتساب مهارة الكتابة والقراءة بطريقة برايل.

وتابع: "اكتساب أيضا مهارة الشرح والبيان العملي للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

وأضاف الدسوقي، أنه يدرك المتدرب مشكلات تعليم ذوي الإعاقة البصرية القراءة والكتابةو يتقن المتدرب مهارات القراءة، والكتابة بالخط البارز ويمارس القراءة والكتابة باستخدام الأدوات اللازمة لطريقة برايل من خلال استخدام أساليب تعليمية حديثة في تعليم ذوي الإعاقة البصرية.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تدريب عملي لحركة اليدين أثناء الكتابة بطريقة برايل.

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