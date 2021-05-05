«تربية الإسكندرية» تطلق برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات التدريس للطلاب المكفوفين

أعلن مركز الخدمات التربوية، بكلية التربية، جامعة الإسكندرية، عن فتح باب التقدم للتسجيل في البرنامج التدريبي الخاص، للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس المحتكين بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية بشكل مباشر لتزويد معرفتهم وخبرتهم التعليمية بطريقة برايل للطلاب المكفوفين لمدة 18 ساعة.
وقال الدكتور محمد الدسوقي، المسؤولل عن البرنامج التدريبي في تصريحات صحفية خاصة، لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، إن الدراسة تشمل المهارات الإدراكية من خلال اكتساب مهارة الكتابة والقراءة بطريقة برايل.
وتابع: "اكتساب أيضا مهارة الشرح والبيان العملي للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.
وأضاف الدسوقي، أنه يدرك المتدرب مشكلات تعليم ذوي الإعاقة البصرية القراءة والكتابةو يتقن المتدرب مهارات القراءة، والكتابة بالخط البارز ويمارس القراءة والكتابة باستخدام الأدوات اللازمة لطريقة برايل من خلال استخدام أساليب تعليمية حديثة في تعليم ذوي الإعاقة البصرية.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تدريب عملي لحركة اليدين أثناء الكتابة بطريقة برايل.