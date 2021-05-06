زيادة الأمل في ألمانيا مع الانخفاض الثابت في إصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا انخفاضا مطردا في عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في إشارة واضحة إلى أن حملة التطعيم في البلاد تؤتي ثمارها.

واليوم الأربعاء، سجلت الهيئة الرسمية لمكافحة المرض، معهد روبرت كوخ، 18034 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بانخفاض 19 % عن الرقم قبل أسبوع. وبلغ عدد الوفيات 285 وفاة، انخفاضا من 312 قبل أسبوع.

وانخفض عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية - وهو مؤشر رئيسي عندما يتعلق الأمر بمستوى قيود كورونان – إلى 8ر132، انخفاضًا من 6ر160 قبل أسبوع الماضي. كما انخفضت معدلات الإصابة بشكل أسرع في عدد من الولايات الشمالية.

وأعربت الحكومة الألمانية عن اعتقادها بأن القواعد الملزمة على المستوى الاتحادي والخاصة بتشديد تدابير مكافحة كورونا في حال ارتفاع انتشار العدوى، أظهرت تأثيرا في الحد من انتشار الوباء.

وخلال استجواب الحكومة في البرلمان، قال رئيس ديوان المستشارية، هيلجا براون، اليوم الأربعاء:" منذ أن طبقنا مكابح الطوارئ، رأينا الان تحولا ملحوظا".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن الوقت الحالي يشهد تراجعا في حدة أعداد الإصابات " وهو ما أعطانا الأمل أيضا في تخفيض الأعباء الزائدة من على كاهل القطاع الصحي".

يشار إلى أن تنفيذ "مكابح الطوارئ" الصحية الموحدة التي أقرها البرلمان ومجلس الولايات دخل حيز التنفيذ منذ 24 نيسان/أبريل الماضي، وتم تطبيقه في أنحاء عديدة من ألمانيا، ويتم تطبيق هذا القواعد في حال تجاوز معدل الإصابات لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام حاجز الـ100 لمدة ثلاثة أيام.