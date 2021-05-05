الأرجنتين: رفع أسعار الكهرباء في منطقة بوينس أيرس

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وافق جهاز تنظيم قطاع الكهرباء في الأرجنتين، على طلب شركات توزيع الكهرباء في منطقة بوينس أيرس لزيادة الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة باسم شركة إيدنور التي توزع الكهرباء في شمال بوينس أيرس القول إن الجهاز وافق على طلب الشركة زيادة الأسعار بنسبة 21% بعد تثبيتها منذ فبراير 2019.

وقالت شركة إيدسور التي توزع الكهرباء في جنوب بوينس ايرس إن الجهاز وافق على زيادة أسعارها بنسبة 22%.

وبحسب قرار جهاز تنظيم قطاع الكهرباء الذي يحمل تاريخ 30 أبريل الماضي فإن زيادة الأسعار تشمل كافة العملاء بدء من المنازل الصغيرة وحتى الشركات الكبرى، وتعني هذه الزيادة ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بالنسبة للمستهلكين بنسبة 9% اعتبارا من مارس المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى وجود خلافات داخل الحكومة الأرجنتينية حول كيفية إنهاء تثيبت أسعار الكهرباء لتحقيق التوازن بين تخفيف معدل التضخم وتقليل دعم الطاقة الذي يرفع معدل العجز المالي للحكومة.