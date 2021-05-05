طوكيو تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت طوكيو 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، فيما تدرس الحكومة تمديد حالة الطوارئ الحالية في العاصمة ومقاطعات أوساكا وهيوجو وكيوتو إلى ما بعد النهاية المقررة وهي الثلاثاء المقبل، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم.

وبلغ عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في طوكيو أقل من 700 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ عدد مرضى فيروس كورونا، الذين يعانون من أعراض حادة، طبقا لمعايير طوكيو 61، بانخفاض أربعة أشخاص عما كان عليه أمس الثلاثاء.

وكانت اليابان قد سجلت أمس الثلاثاء 4202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة، بما في ذلك في مقاطعة أوساكا. ومن بين هؤلاء المتوفين في مقاطعة أوساكا، ثلاثة توفوا في منازلهم.