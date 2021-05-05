الزعيم اليساري الإسباني بابلو إجليسياس يعتزل السياسة

قال زعيم حزب يونيداس بوديموس الإسباني، بابلو إجليسياس، إنه سيترك السياسة بعد الأداء الضعيف للتحالف اليساري في الانتخابات الإقليمية التي أجريت الثلاثاء في مدريد.

وقال نائب رئيس الحكومة المركزية الاسبانية السابق /42 عاما/ لمؤيديه فى تصريحات نشرتها صحيفة "إل كوريو" الإقليمية إن "نتيجة اليوم تظهر أننى لم أعد قادرا على مساعدة حركتنا على تدعيم قوتها المؤسسية خلال السنوات القليلة القادمة".

وحصل حزب إجليسياس على عشرة مقاعد في البرلمان الجديد، بعد أن كان ثلاثة مقاعد، لكن محللين كانوا يتوقعون نتيجة أفضل بكثير.

واقترح أن تكون وزيرة العمل الوطني يولاندا دياز زعيمة جديدة للحزب.

وصنع إجليسياس لنفسه اسما في إسبانيا في 2011 و2021 كناشط شاب في حركة الاحتجاج الاجتماعي "موفيمينتو – 15 إم".

وفي ربيع عام 2014، أسس حزب بوديموس (نستطيع) مع زملائه في الحملة، والذي اندمج فيما بعد مع حزب إزكيردا يونيدا (اليسار المتحد) الأكثر تقليدية لتشكيل تحالف يونيداس بوديموس.