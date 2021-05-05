 البنتاجون: وصول قاذفتين جديدتين من نوع «B-52» إلى قاعدة العديد في قطر - بوابة الشروق
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البنتاجون: وصول قاذفتين جديدتين من نوع «B-52» إلى قاعدة العديد في قطر

رويترز
نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 7:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 7:29 ص

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، عن وصول قاذفتين إضافيتين من طراز "B-52" إلى قاعدة العديد في قطر لدعم عملية انسحاب القوات الأمريكة من أفغانستان بشكل منظم.

وقالت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان: "وصلت إلى قاعدة العديد الجوية يوم 4 أبريل طائرتان إضافيتان من نوع B-52 Stratofortress من جناح القاذفات الـ5 في قاعدة مينوت الجوية بداكوتا الشمالية".

وأوضح البيان أن "القاذفتين ستنضمان إلى 4 طائرات من نوع B-52 وصلت إلى الكويت في أواخر أبريل لحماية انسحاب قوات الولايات المتحدة والتحالف من أفغانستان بطريقة منظمة ومسؤولة".  

وشدد البيان على أن "القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية ملتزمة بضمان الحماية الضرورية لضمان الإخراج الآمن للقوات".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.

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