أسدل اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم الستار على مسألة المدير الفني الجديد لمنتخب الأولاد.

وأعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم التعاقد مع البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، لتولي المسئولية الفنية لمنتخب «البافانا بافانا».

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمنتخب جنوب إفريقيا فإن الاتفاق مع بروس قد تم خلال الساعات الماضية وهو ما أكده المدير الفني البلجيكي في تصريحات سابقة، ليتم توقيع العقود بها بشكل رسمي.

وأنهى تعاقد منتخب جنوب إفريقيا مع البلجيكي بروس الجدل حول مسألة رحيل بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لتولي تدريب منتخب الأولاد بعد محاولات جاهدة طوال الفترة الماضية من أجل إقناع موسيماني، ولكن المدير الفني الجنوب إفريقي أكد تمسكه بالبقاء داخل القلعة الحمراء.

وتجدر الإشارة إلى أن بروس قد سبق له تولى تدريب منتخب الكاميرون ليتوج معه بكأس أمم أفريقيا 2017 بعد التفوق على مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.