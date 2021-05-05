نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بأقل عن التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 742 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 565 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 800 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 517 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقالت نيلا ريتشاردسون كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة أيه.دي.بي إن "سوق العمل تواصل الاتجاه الصعودي للنمو ووتيرة النمو، مسجلة أعلى قراءة لها منذ سبتمبر 2020".

وأظهر تقرير الشركة نموا ملموسا للوظائف في قطاع السلع والإنتاج الذي أضاف 106 آلاف وظيفة بفضل زيادة الوظائف في كل من التصنيع والتشييد.

كما ارتفع عدد الوظائف في قطاع الخدمات بمقدار 636 ألف وظيفة مع إضافة 237 ألف وظيفة في قطاع الترفيه والفندقة.

وقالت ريتشاردسون إن "موفري الخدمات حظوا بالجزء الأكبر من المكاسب مع إعادة فتح النشاط الاقتصادي واستئناف الأنشطة الطبيعية مما أدى إلى نمو الوظائف خلال أبريل".

وأضافت "في حين مازال عدد الوظائف في أمريكا أقل بأكثر من 8 ملايين وظيفة عن مساوه قبل جائحة كورونا، استعادت سوق العمل خلال الشهرين الماضيين 3ر1 مليون وظيفة بعد إضافة مليون وظيفة تقريبا خلال الشهور الخمس السابقة".