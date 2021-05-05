السلطات العراقية تحتجز آمر فوج وعددا من ضباط شرطة الطاقة بعد تفجير بئرين نفطيين في كركوك

احتجزت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، آمر فوج وعددا من ضباط شرطة الطاقة المكلفة بحماية الآبار والمنشآت النفطية في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).



جاء ذلك بعد تفجير بئرين نفطيين في حقل باي حسن بشمال غربي كركوك ما أدى إلى اشتعال النيران بهما ومقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من القوات الأمنية وشرطة الطاقة حسبما أفادت مصادر أمنية.



بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن حقل باي حسن النفطي في محافظة كركوك تعرض "لاعتداءات إرهابية وقعت فجر اليوم بتفجير البئرين 183 و177 وتسبب ذلك باستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة".



وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183.



وأشار المتحدث إلى إدانة وزارة النفط جميع العمليات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية، مؤكدا أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي.



ويعد حقل باي حسن النفطي من أكبر حقول شركة نفط الشمال في كركوك، وتصل معدلات إنتاج الحقل لأكثر من 175 ألف برميل يوميا.



على صعيد آخر، قررت قيادة العمليات المشتركة إرسال تعزيزات عسكرية بعد تسجيل خروقات أمنية في محافظة كركوك.



وقالت مصادر أمنية إن التعزيزات العسكرية اشتملت إرسال أربعة أفواج من قوات المغاوير والشرطة الاتحادية لتعمل على ملىء الفراغات ونقاط الخلل التي يستغلها عناصر تنظيم داعش في مناطق جنوبي كركوك وغربي قضاء داقوق ومحيط قضاء الدبس ووادي الشاي وزغيتون.