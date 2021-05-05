توريد 103 آلاف طن قمح للصوامع والشون بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم الأربعاء، 103671 طنا و633 كيلو قمح محلي.

وأشار إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 210 آلاف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ232 ألف فدان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 20 شونة وصومعة، ونقاط تجميع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع، وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه المحافظ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.

وتم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ705 جنيهات، ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيها، ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف كل مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.