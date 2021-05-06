نجح فريق الإسماعيلي في فك العقدة التي لازمته منذ انطلاق الموسم الحالي على ملعبه، ونجح في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي والأول له هذا الموسم على استاد الإسماعيلية، على حساب الجونة بنتيجة ٣-٢ في لقاء مثير.

البداية كانت قوية من جانب الاسماعيلي و نجح فخر الدين بن يوسف فى التقدم مبكرا للدراويش فى الدقيقة 11، و لكن بعد عشر دقائق فقط يحرز السعداوى هدف التعادل لفريق الجونة و يضغط الاسماعيلي للتقدم من جديد ولكن لم ينجح قبل ان يطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثانى دفع حمد ابراهيم بنادر رمضان بدلا من محمد عمار و يلعب رمضان فى الجهه اليسرى و يتسبب فى ركلة جزاء احرز منها فريق الجونة هدفه الثانى عن طريق نور السيد.

ولم تمر سوى 10 دقائق حتى يستطيع الاسماعيلي العودة للمباراة بهدف لفخر الدين من جديد بعد ان سدد ركلة جزاء تصدى لها اسلام طارق حارس مرمى الجونة لكن الروج نجح فى متابعه الكرة واحراز الهدف الثاني.

يستمر الاسماعيلي فى الضغط حتى اضاف محمد صادق الهدف الثالث للاسماعيلي وسط حماس كبير فى اول ريمونتادا للدراويش هذا الموسم.

ويدفع الجهاز الفنى للاسماعيلي باري بابل و دونجا محمد الشامى بدلا من صادق و شكرى نجيب و احمد مدبولي.

وتمر الدقائق الاخيرة من المباراة غاية فى الاثارة حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا انتصار غالي جدا للدراويش ليواصل انتفاضته للمباراة الثالثه على التوالي.

وبهذه النتيجة ارتقى الإسماعيلي للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، فيما يتجمد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.