ألمانيا ترسل إلى الهند مكونات خاصة بوحدة توليد الأكسيجين الطبي



أقلعت طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الألماني من مطار فونستورف اليوم الأربعاء متوجهة إلى الهند وعلى متنها مكونات لوحدة لتوليد الأكسيجين الطبي.



ومن المنتظر أن تصل الأجهزة غدا الخميس كجزء من مساعدات الطوارئ الألمانية، حيث ذكر سلاح الجو الألماني أن الطائرة وهي من طراز ايه 400 إم ستضطر إلى التوقف في ابو ظبي.



يشار إلى أن الهند تأثرت بجائحة كورونا على نحو لا مثيل له، وقد نفد الأكسيجين الطبي من المستشفيات بسبب الارتفاع المأساوي في أعداد الإصابات، وتعمل الوحدة الألمانية على تحويل الهواء الخارجي إلى أكسيجين طبي عالي النسبة قابل للتعبئة في اسطوانات.



من جانبه، قال مفتش (رئيس أركان) سلاح الجو الألماني، ايجو جيرهارتس:" نحن كسلاح جو فخورون بتقديم إسهام مهم في المكافحة العالمية لفيروس كورونا عن طريق النقل الجوي لدينا".



وأضاف أن "النقل الجوي بالنسبة لنا مسألة معتادة لكننا جميعا نعرف أن المسألة تتعلق بحياة بشر في مكافحة هذه الجائحة ونعرف أن حياة كل فرد مهمة".



ومن المنتظر أن تقلع ثاني طائرة نقل من فونستورف غدا.



وكانت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني أقلعت من كولونيا يوم السبت الماضي، وعلى متنها مساعدات عينية مخصصة للهند عبارة عن 120 جهازا للتنفس الاصطناعي.



وكان متحدث باسم السلاح صرح آنذاك بأن الطائرة سيكون على متنها طاقم إسعاف متخصص يضم 13 عضوا سيقوم بأعمال التحضير لتشغيل وحدة لإنتاج الأكسجين، وأوضح أن الفريق سيبقى في الهند لمدة 14 يوما لتدريب أطقم الصليب الأحمر المحلي على ذلك.