موسم جديد من هنعوض في التلاتين للوصول لفئة الشباب المنسية على السوشيال ميديا

«سن التلاتين» هو ذلك الرقم الذي له هيبته في عمرنا، فمعه تدرك حقائق كثيرة ومحتمات عليك التعامل معها، وفرص لتغير أخطاء حدثت، فغالبية من تجاوزا الثلاثين توقفوا مع أنفسهم عند بداية عقد جديد من حياتهم باعتباره «سن المسئولية» قائلين «هنعوض فى التلاتين».

ومن هنا جاءت فكرة برنامج تفاعلي على منصات التواصل الاجتماعى، لطارق عباس وآية عبدالحكيم يهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة الثلاثين العمرية فى حياة الرجل والمرأة وكيفية الاستعداد لها، خاصة وأن هذه الفئة تصنف على إنها «منسية» في أغلب البرامج والمناقشات فهى لا فى مراحل الشباب العشرينية ولا هى فى مراحل النضوج العمرى التام، خاصة إنه مع المتغيرات المجتمعية لم يعد سن الثلاثين كالسابق، إذ إنه يعتبر حلقة جديدة من العشرينيات فأغلبنا لا يزال يبحث عن نفسه في الثلاثينيات من عمره.

البرنامج الذي انطلق منذ شهور على منصات التواصل يوجه محتواه كاملا للشباب فى الوطن العربى، من خلال طرح مواضيع تتعلق بتكوين الشخصية وقدرتها على أن تكون ذات فاعلية في المجتمع سواء فى الحياة العملية أو الشخصية.

أتفرجوا على إعادة #حلقة_الجمعة 📻😋 The 30 Show | كل جمعة وسبت | حلقة الجمعة - راديو المطبخ #the30show​ #هنعوض_في_الثلاثين​ #كل_جمعة_وسبت​ #رمضان2021 Posted by The 30 Show on Monday, May 3, 2021

ويقول طارق عباس إن بسبب أهمية تلك المرحلة فى حياة الشباب فهى مرحلة الاستقلال والبناء الحياتى والمهني والنضج الكامل بعيدا عن جناح الأهل، فهذه المرحلة العمرية لابد أن تكون ذات خطوات بناءة لكونها مرحلة تحديد مصير بأكمله، حرصنا على أن نقدم محتوى تفاعليا ذات قيمة ومضمون يهدف لتحقيق أقصى استفادة للشباب ويتناول موضوعات حيوية فارقة فى حياتهم.

وأضاف أن الموضوعات التى يتم مناقشتها تكون متنوعة وتهم الشريحة العمرية الشبابية فى الـ 30، تتعلق بتكوين الشخصية وقدرتها على أن تكون ذات فاعلية فى المجتمع سواء فى الحياة العملية أو الشخصية، وتضمنت موضوعات الموسم الأول مناقشة الدراسة بعد الثلاثين، مشاريع الثلاثين، الصحة الجسدية والنظام الغذائى، الحب، الجواز، والسفر.

وبجانب البرنامج الرئيسي تم إطلاق محتوى آخر «The 30 Show Bites» وهو يسلط الضوء على ضيف واحد له تأثير ويعتبر نموذجا للشباب.

ومع بداية شهر رمضان تم إطلاق موسم جديد من البرنامج تحت اسم «كل جمعة وسبت» يستهدف استرجاع ذكريات رمضان منذ 30 سنة وكيف اختلفت أجواؤه، من شكل الفانوس واختراعات الحلويات الجديدة والإعلام المصري.

وفي حلقة الجمعة يستعيد مقدمو البرنامج ذكرياتهم فى شهر رمضان، مثل التحضيرات للشهر الكريم، سفرة رمضان والعزومات، النظام الغذائى، دراما رمضان، وراديو المطبخ. وفى يوم السبت يتم استضافة إعلاميين ورياضيين وشخصيات عامة مؤثرة يتحدثون عن ذكرياتهم في الشهر الفضيل.