أشارت البيانات الصادرة عن معهد إيفو الألماني الاقتصادي إلى أن عدد العاملين الذين تم تقليص أوقات دوامهم وصل إلى 7ر2 مليون عامل في أبريل الماضي.

وأوضح المعهد أن عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم الشهر الماضي يمثل تراجعا بمقدار 300 ألف شخص مقارنة بمارس الماضي.

ولا تزال الفنادق والمطاعم تمثل أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا بسبب استمرار الإغلاق، ووصل عدد العاملين الذين تم تخفيض ساعات عملهم في قطاع الضيافة إلى 565 ألف شخص بنسبة تزيد عن 53% من إجمالي عدد من تم تخفيض أوقات دوامهم.

ووصلت هذه النسبة في قطاع الصناعة إلى 4ر6% (444 ألف عامل).

وتعتبر تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل في الوقت الراهن أقل حدة مما كانت عليه إبان الإغلاق الأول في ربيع 2020 حيث كان عدد من تم تخفيض أوقات دوامهم قد قارب 6 مليون شخص.

وتستند تقديرات المعهد إلى الاستقصاءات الشهرية التي يقوم بها بين عدة آلاف من الشركات في ألمانيا، غير أن الأعداد تكتنفها حالة من عدم اليقين إذ أن خبراء المعهد عدلوا الأعداد عدة مرات في العام الماضي.

وكان المعهد قدر عدد الأشخاص الذين تم تقليص أوقات دوامهم في مارس الماضي بـ7ر2 مليون شخص، وذلك قبل أن يعدل المعهد العدد لاحقا إلى ثلاثة ملايين شخص بعد أن عدلت وكالة العمل الاتحادية أعدادها بالزيادة.