رئيس الحكومة التونسية يدعو إلى سرعة وتيرة التلقيح ضد كورونا

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دعا رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، إلى سرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضمان حسن سيرها على الوجه الأفضل حتى تشمل كل الفئات المستهدفة استنادا إلى المراحل التي ضبطتها الحملة الوطنية للتلقيح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المشيشي، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة مع أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد المشيشي، أهمية القرارات والإجراءات والمقترحات التي تقدمها اللجنة العلمية لمجابهة الفيروس التاجي، مثمنا المجهودات التي تبذلها اللجنة في هذا المجال.

وأوضح أن نتائج أعمال اللجنة وتصوراتها لا تخضع لأية ضغوطات مهما كان نوعها وأن استراتيجية عملها تقوم أساسا على المعايير العلمية البحتة.