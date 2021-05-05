مقررة القومي للسكان ننسق مع الوزارات للاستفادة بالثروة البشرية

قالت مقرر المجلس القومي للسكان، فاتن غازي، إن المجلس يعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وتحويلها لثروة بشرية تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي.



وأوضحت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب أن هذه الاستراتيجية يطبقها المجلس مع محاور أخرى.



وأشارت خلال مناقشة موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021-2020 إلى أن التعامل مع قضية الزيادة السكانية في الماضي كان يختصرها في تنظيم الأسرة وهو ما اعتبرته أمر يشوية العوار الشديد.



وقالت غازي إن "الاشكالية إننا لسنا سلطة تنفيذية، وشاب المجلس فترة من عدم الاستقرار السنوات الماضية لكن الأمور استقرت وتمكن المجلس من القيام بعدد من الأنشطة العام الماضي، لكن المجلس لايزال يده مغلوله وليس له سلطة في الطلب من الوزارات ما تم تنفيذه من خطة مواجهة القضية، هناك وزارات متعاونة وأخرى غير متعاونة".