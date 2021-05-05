بلغاريا تسجل 367 إصابة و61 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-29" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 406 آلاف و192 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 61 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و609 أشخاص.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع بمقدار 1058 حالة شفاء تام في آخر 24 ساعة، ليصل إلى 342 ألفا و226 متعافيًا.

ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 47 ألفًا و357 شخصًا.