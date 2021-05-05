اختبار طبي لرمضان صبحي في تدريبات بيراميدز

يخضع رمضان صبحى لاعب بيراميدز، لاختبار طبي على هامش المران الجماعى الذى سياقم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة وادي دجلة، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى.

ويُحدد الأختبار الطبي موقف رمضان صبحى من الدخول في قائمة فريقه لمواجهة دجلة، وذلك بعدما تعرض اللاعب لكدمة شديدة في حدقة العين، إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق إصابة رمضان صبحي لكدمة شديدة في العين بعد اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بنشرقي في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بهدف لمثله في الدوري الممتاز.