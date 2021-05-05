البنك الدولي يساعد مصر في التخلص من 686 طنا من المبيدات القديمة شديدة الخطورة

ساعد البنك الدولي، مصر، على التخلص من 786 طنا من المبيدات القديمة شديدة الخطورة من منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وميناء الأدبية بمحافظة السويس وعدة مواقع أخرى من البلاد، مما حد من المخاطر الصحية التي كان يمكن أن يتعرض لها حوالي 382.9 ألف شخص قرب هذه المواقع، وذلك في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

وتهدف هذه العملية -حسب تقرير حديث للبنك- التي بدأت عام 2014 إلى التخلص بأمان من 1000 طن من المبيدات القديمة شديدة الخطورة من جميع أنحاء مصر، فضلا عن 1000 طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المحولات الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء.

وأصبحت هذه المبيدات غير متداولة، إما لأنها لا تملك تصاريح من وزارة الزراعة، أو أن صلاحيتها قد انتهت، أو لأنها دخلت مصر بصورة غير قانونية وصودرت لكونها جزءا من بضائع مهربة.

يقول كرم سيد، البالغ من العمر 13 عامًا، وهو من مدينة الصف بمحافظة الجيزة: "أخيرًا، استمتع أنا وأصدقائي باللعب في الهواء الطلق. فعندما كانت المبيدات موجودة هنا، كنت مريضاً دائماً، وكنت أشعر وكأنني أختنق".

ويقول منير عبده، وهو من سكان الصف أيضا "لسنوات، كنا نعاني من التهاب الجيوب الأنفية وغير قادرين على التنفس. واضطررت إلى إجراء عملية جراحية. فقد كانت الرائحة الكريهة مستمرة ليلًا ونهارًا. وكان الوضع يزداد سوءًا في فصل الصيف."

ويضيف: "الآن وقد أزيلت المبيدات، أصبحت صحتنا أفضل. أصبحنا أفضل صحة. وأخيرًا، أصبح أطفالي قادرون على استذكار دروسهم دون أن تشتت الروائح الكريهة وصعوبة التنفس تركيزهم".

بالإضافة إلى تمويل عملية إزالة المبيدات القديمة الشديدة الخطورة والإشراف عليها، فإن العملية تقوم ببناء القدرات بوزارات البيئة والزراعة والكهرباء كي تتمكن من إجراء ممارسات مماثلة في المستقبل عند الحاجة، حتى بعد انتهاء هذه العملية.