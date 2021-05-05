قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن التطرف في المشاعر سواء السلبية أو الإيجابية قد تؤثر بالسلب على القلب، معقبًا: «في واحد أهلاوي من كتر الفرحة بفوز الأهلي قلبه وقف...المشاعر المتطرفة في الفرح والحزن مرفوضة، علينا الاعتدال في المشاعر».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حلو الكلام» مع الإعلامية منال سلامة، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القلب يعمل على مدار الساعة سواء في اليقظة أو النوم، متابعًا: «المخ يسمح له بالتوقف والراحة أمام القلب فلا يتوقف، وإذا توقف فهذا يعني أن الإنسان قد فارق الحياة».

وأشار إلى أن الإنسان إذا عاش 70 عامًا، فهذا يعني أن قلبه قام بـ4 آلاف مليون دقة، وهو في حجم قبضة اليد، ويضخ كمية من الدم تقدر بـ2 مليون برميل من الدم، وطاقة تكفي لرفع قطار سكة حديد.

وذكر أن القلب يحتوي على صمامات وشرايين وخلايا عصبية، خلاف عضلة البطين الأيسر التي إذا فشلت فشل الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله.

وتابع: «هذه العضلة إذا فشلت وتعرضت للهبوط، تفشل الكلى، ويحتقن الكبد، وتحتقن المعدة، ويصاب الجسم بالورم، وتتجمع المياه في المخ، مما يؤدي غلى التعصب، وقلة النوم».

وأشار إلى أن خلايا القلب والمخ هما الأهم في الجسم على الإطلاق، مستكملًا: «أي جرح في خلايا القلب أو المخ من الصعب تعويضه، على خلاف باقي أعضاء الجسم التي تعوض عند التعرض للجرح».

