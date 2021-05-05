مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم مسلح على الحدود مع أفغانستان



أعلن الجيش الباكستاني مقتل ما لا يقل عن أربعة من جنوده اليوم الأربعاء جراء هجوم شنه مسلحون على الحدود مع أفغانستان.



وأوضح بيان للجيش أن مجموعة من الجنود كانوا يشاركون في بناء سياج على الحدود عندما تم إطلاق النار عليهم من الجانب الأفغاني.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، إلا أن حركة طالبان الباكستانية، التي لها قواعد في المنطقة الحدودية على الجانبين، تهاجم بشكل متكرر قوات الأمن في المنطقة.



وتمكن الجيش الباكستاني من دفع مسلحي طالبان إلى المناطق الحدودية الأفغانية المضطربة بعد سلسلة من العمليات العسكرية منذ عام 2014، إلا أن المسلحين لا يزالون قادرين على شن هجمات مباغتة.



وتعمل باكستان على إقامة سياج على حدودها المليئة بالثغرات مع أفغانستان، والتي تمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، وذلك لوقف حركة المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش.