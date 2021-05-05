محافظ المنيا يوجه بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي لنشر الوعي بخطورة كورونا



وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل كل الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية، وكيفية مواجهه تداعيات الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوي.



وأكد محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في تنظيم الحملات لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وشدد على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.



من جانبها، استقبلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، فرق التواصل المجتمعي للبدء في حملات التوعية للمواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث تم مناقشة خطة العمل للوصول لكل المواطنين، لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون بقرية العزيمة، التابعة للمركز، وذلك لاتخاذ كل التدابير اللازمة.



ونظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة مدى التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية من خلال متابعة الحالة العامة بشوارع المركز، وبالمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.