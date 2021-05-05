محافظ المنيا يوجه بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي لنشر الوعي بخطورة كورونا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل كل الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية، وكيفية مواجهه تداعيات الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوي.
وأكد محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في تنظيم الحملات لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.
من جانبها، استقبلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، فرق التواصل المجتمعي للبدء في حملات التوعية للمواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث تم مناقشة خطة العمل للوصول لكل المواطنين، لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون بقرية العزيمة، التابعة للمركز، وذلك لاتخاذ كل التدابير اللازمة.
ونظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة مدى التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية من خلال متابعة الحالة العامة بشوارع المركز، وبالمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.