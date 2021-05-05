قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن حجم القلب يماثل قبضة اليد، والبعض كان يتصور أن حجم قلب الإنسان ضخم جدًا، وهذا الأمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن حجم القلب لدى الإنسان العادي يقدر بـ300 جرام، ولدى الرياضيين قد يصل لـ500 جرام، وقد يصل لـ1 كيلو جرام.

وتابع خلال حواره ببرنامج «حلو الكلام» مع الإعلامية منال سلامة ، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء،: «القلب الكبير حجمًا يكون مترهل، وبيكون علامة على ضعف القلب، الناس التي لديها ضعف في القلب، بيكون حجم قلبها كبير».

وأضاف أن القلب عبارة عن مضخة تغذي 100 ألف مليار خلية في جسم الإنسان على مدار الساعة، ذاكرًا أن القلب يحتوي على العديد من الخلايا العصبية التي تقدر بـ40 ألف خلية عصبية، وبعض العلماء أطلقوا على هذه الخلية المخ «الطرفي».

وذكر أن القلب العصبي عندما يتعرض للصدمات العاطفية قد ينكسر عضويًا، لافتَا إلى أن هناك متلازمة تسمى بالقلب المنكسر.

وأوضح أن «القلب مش زجاج عشان يتكسر بالشكل المعروف، لكن القلب ممكن يُصاب بشلل مؤقت، ويظهر على إنه منكسر ، خاصة لدى السيدات التي تفقد حبيب».

وأشار إلى تأثر القلب بالحالة النفسية بشكل كبير جدًا، وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على ذلك، مستشهدًا بالآية الكريمة «وَإِذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ»

ولفت إلى أن القلب يبلغ الحنجرة عضويًا عندما يحدث هبوط حاد، نتيجة التوتر أو صدمة كبيرة، مضيفًا أن الحالة النفسية تؤثر بالسلب على القلب، كما أن الزعل قد يحدث قصور في الشرايين التاجية.