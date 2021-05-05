المعارضة الروسية تنتقد مشروع قانون يمنع أنصار نافالني من الترشح لمجلس الدوما

انتقدت شخصيات روسية معارضة مشروع قانون تم طرحه ويهدف لفرض قيود على المرشحين لانتخابات مجلس الدوما (مجلس النواب)، ووصف المعارضون المشروع بأنه هجوم يستهدف أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني.



ووصف ليونيد فولكوف، المقرب من نافالني /44 عاما/، على موقع تويتر، المشروع بأنه "قانون آخر مناهض لنافالني".



وكان العديد من النواب قدموا مشروع قانون إلى البرلمان الروسي أمس من شأنه أن يحرم أعضاء "المنظمات المتطرفة" من حقوقهم في التصويت لسنوات. وقد يشمل هذا قريبا كثيرين من أنصار نافالني.



وتنظر محكمة في موسكو طلبا من مكتب الادعاء العام لتصنيف المنظمات المختلفة التابعة لنافالني على أنها متطرفة.



وفقا لمشروع القانون، لن يُسمح للقادة السابقين لمنظمة مصنفة متطرفة، وكذلك من سبق وقدموا دعما ماليا للمنظمة، بالترشح لشغل مقعد في البرلمان.