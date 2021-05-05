تحرير 20 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات بسمالوط في المنيا



شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، هلى رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.



ومن جانبها، تواصل الوحدة المحلية بمركز سمالوط شمال المحافظة، الحملات الميدانية لمتابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، للتأكد من التزام المواطنين بالكمامات الواقية، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق.



ومن جانبه، قال اللواء وليد المعداوي رئيس مركز سمالوط، إنه تم خلال الحملات المرور على مواقف السيارات والمحال التجارية ومكاتب البريد والبنوك للقضاء على تجمعات المواطنين، موجها بالحفاظ على مسافات التباعد، كما تم خلال الحملات تحرير 20 مخالفة لعدم إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 23 محضر تعدٍ على حرم الطريق، وتنفيذ 5 حالات إزالة إدارية.



وأكد رئيس المركز، أنه يتم متابعة الحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، من خلال تشكيل لجان للمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتطبيق خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.