تحرير 20 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات بسمالوط في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، هلى رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.
ومن جانبها، تواصل الوحدة المحلية بمركز سمالوط شمال المحافظة، الحملات الميدانية لمتابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، للتأكد من التزام المواطنين بالكمامات الواقية، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق.
ومن جانبه، قال اللواء وليد المعداوي رئيس مركز سمالوط، إنه تم خلال الحملات المرور على مواقف السيارات والمحال التجارية ومكاتب البريد والبنوك للقضاء على تجمعات المواطنين، موجها بالحفاظ على مسافات التباعد، كما تم خلال الحملات تحرير 20 مخالفة لعدم إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 23 محضر تعدٍ على حرم الطريق، وتنفيذ 5 حالات إزالة إدارية.
وأكد رئيس المركز، أنه يتم متابعة الحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، من خلال تشكيل لجان للمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتطبيق خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.