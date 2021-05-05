ارتفاع معدل نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو الشهر الماضي بفضل نمو قطاعي الخدمات والتصنيع.

وبحسب البيانات النهائية الصادرة عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاع التصنيع والخدمات في منطقة اليورو إلى 8ر53 نقطة خلال أبريل الماضي مقابل 2ر53 نقطة خلال مارسي الماضي، كانت القراءة الأولية للمؤشر 7ر53 نقطة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل مؤشر ناتج قطاع التصنيع تغيرا طفيفا الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين عاد قطاع الخدمات إلى تحقيق نمو بعد سبعة أشهر من الانكماش المستمر.

وسجلت القراءة النهائية لقطاع الخدمات في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 5ر50 نقطة مقابل 6ر49 نقطة خلال مارس الماضي، وكانت القراءة الأولية للمؤشر قد سجلت 3ر50 نقطة.