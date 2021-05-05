وزير السياحة الإيطالي: القواعد المشتركة أساسية لإعادة إطلاق السياحة الدولية

قال وزير السياحة الإيطالي ماسيمو غارافاليا، إن القواعد المشتركة عامل أساسي لإعادة إطلاق السياحة الدولية، خلال الوضع الحالي لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأكد خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي لمجموعة العشرين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية، أنه تمّ بحث إعادة انطلاق السياحة الدولية، موضحا أنه تم الاتفاق على الحاجة إلى توحيد الآليات التي تنظم السفر من خلال الاعتراف باللقاحات.



وأضاف وزير السياحة، أنه يمكن التغلب على هذا الجمود وإعادة نشاط السياحة الدولية مرة أخرى، في ظل تنفيذ الإجراءات الاحترازية.