قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن سد النهضة له فوائد عدة للخرطوم فيما يتعلق بتخفيف حدة الفيضانات وانتظام المياه، منوهًا إلى أنها لا تصبح فوائد دون توقيع اتفاق للملء والتشغيل.

وأضاف عباس، خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، أن عدم وجود اتفاق وتبادل للمعلومات حول سد النهضة يؤدي إلى مخاطر بشأن التشغيل الآمن لسد الروصيرص، موضحًا أن كل التنمية الاقتصادية والزراعية تقع شمال الروصيرص.

وذكر أن السودان يطالب بتبادل المعلومات والبيانات وفق اتفاق قانوني وليس منحة وهبة من إثيوبيا، معلقًا: «النيل الأزرق تتشاركه 3 دول لها نفس الحقوق، هذا ليس نهرًا إثيوبيًا، والدول الثلاث من حقها الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل».

ولفت وزير الري السوداني إلى أن بلاده تطالب باتفاق قانوني ملزم لحماية مصالح السودان وليس انتقاصا من مصالح إثيوبيا، مشددًا على أن ملء سد النهضة لا بد أن يكون في شهري يوليو وأغسطس ولابد أن يكون منتظمًا خلال هذين الشهرين وليس لفترة مؤقتة أو محدودة.

وحذر من أن أي ملء لسد النهضة في شهر مايو أو يونيو - مهما كانت الدواعي - يتسبب في تقليل التوليد الكهربائي من سدي «الروصيرص» و«مروي» داخل السودان.