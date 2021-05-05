السعودية تقر تنظيما جديدا لبرنامج الإعانات المالية للمتعطلين عن العمل

أقرت الحكومة السعودية تنظيمًا جديدًا لبرنامجها الذي يقدم دورات تدريبية وإعانات مالية شهرية لمواطنيها المتعطلين عن العمل من الجنسين، لحين حصولهم على وظائف.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية (هدف)، والذي يشرف على التنظيم، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يهدف إلى مساعدة ودعم الجادين في البحث عن عمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات.

وأضاف الصندوق الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية، أن التنظيم الجديد يساعد المستفيدين في رحلتهم للبحث عن عمل، ويعزز فرص حصولهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل، ويساهم بتقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًا أو الاطلاع على سرية بياناتهم.

وقال صندوق (هدف)، إن التنظيم يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي، الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.

وأطلقت السعودية النسخة الأولى من البرنامج العام 2011، مستهدفًا الفئة العمرية من 20 حتى 35 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج "حافز- البحث عن عمل" من البرنامج الذي ينقسم لقسمين، ألفي ريال (نحو 530 دولارًا) شهريًا، ولمدة عام كامل.

وتعتزم السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها من نحو 11% حاليًا إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة، تتضمن توفير وظائف، ومساكن، واستقطاب استثمارات خارجية.