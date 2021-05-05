الحكومة اللبنانية: ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة من ميناء بيروت

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، أنه جرى اليوم ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة، كان تم العثور عليها داخل ميناء بيروت البحري وأماكن أخرى بعد الانفجار المدمر الذي وقع داخل الميناء في شهر أغسطس من العام الماضي.



وذكرت الحكومة اللبنانية، في بيان لها اليوم، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قام بمتابعة حثيثة لهذا الأمر على مدى 8 أشهر، وأن شركة (كومبي ليفت) الألمانية تولت معالجة هذه المستوعبات بشكل آمن خلال الأشهر الماضية وفقا للعقد الموقع معها لإخراج هذه المواد الخطرة من لبنان.



ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.