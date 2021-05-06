باكستان تطالب صندوق النقد بتخفيف شروط قرض الإنقاذ

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قال وزير المالية الباكستاني شوكت تارين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن باكستان تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروط اتفاقية القرض الذي يقدمه الصندوق لها بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضاف الوزير أن باكستان تريد إعادة النظر في شرط زيادة أسعار الكهرباء والضرائب، مستبعدا إنهاء برنامج الإنقاذ المالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تارين القول "ليس لدينا فرصة لزيادة أسعار الكهرباء أو رسوم على الضرائب المتزايدة... تحدثنا معهم (صندوق النقد) وهم متعاطفون معنا للغاية".

يذكر أن تارين عمل كوزير للمالية خلال الفترة من 2008 إلى 2010، وساعد بلاده خلال تلك الفترة في تجنب الإفلاس بحصولها على قرض إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وأعيد تعيين تارين وزيرا للمالية في الشهر الماضي في الوقت الذي كان الاقتصاد الباكستاني قد بدأ التعافي قبل أن تأتي الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد لتجبر السلطات على فرض إجراءات إغلاق جديدة في الأسبوع المقبل للحد من انتشار الفيروس.

وقال تارين إن باكستان ستقترح شروطًا بديلة على صندوق النقد الدولي لزيادة الإيرادات وخفض ديون قطاع الطاقة.