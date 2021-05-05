رئيس الوزراء البريطاني: إجراء استفتاء استقلال ثان في اسكتلندا أمر غير مسؤول

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سيكون من "غير المسؤول" إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في اسكتلندا قريبًا.

وأضاف ردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي السماح بإجراء تصويت في حالة فوز الأحزاب المؤيدة للاستقلال في الانتخابات البرلمانية التي تجري في اسكتلندا غدا الخميس، أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة بناء الاقتصاد في أعقاب الأضرار التي سببتها الجائحة.

وذكر جونسون، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت البريطانية: "أعتقد أن معظم الناس في اسكتلندا ، ومعظم الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها، يشعرون أن هذا ليس الوقت المناسب، لأننا نتقدم خارجين من جائحة معًا، وهذا ليس الوقت المناسب لإجراء استفتاء ثان متهور، وأرى أنه غير مسؤول".

يذكر أن اسكتلندا صوتت للبقاء في المملكة المتحدة بهامش 55% مقابل 45% في استفتاء الاستقلال الذي أجري عام 2014، ويتطلب إجراء استفتاء ملزم جديد موافقة حكومة المملكة المتحدة، وكثيرا ما أكد جونسون أنه سيصر على الرفض، مشددا على أنه استفتاء لا يحدث إلا "مرة واحدة في الجيل".

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الاسكتلنديين يفضلون الآن الاستقلال عن المملكة المتحدة، إذ أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 إلى تعزيز دعم الاستقلال في اسكتلندا.

وتضغط زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورجين، بغية إجراء استفتاء استقلال ثانٍ، متعهدة بتنظيم تصويت "قانوني" على الانفصال إذا فاز أنصار الاستقلال بالغالبية في برلمان "هولي رود".