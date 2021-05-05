عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء يوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا، بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، وجميع القيادات الأمنية بجنوب سيناء، ومدير مطار شرم الشيخ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال السياحة الروسية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ مستعدة تمامًا، وترحب بالسائحين الروس، وجرى تطعيم أكثر من 90% من العاملين في مجال السياحة بشرم الشيخ، وجاري تطعيم العاملين في البازارات والأسواق وكافة المتعاملين مع السائحين، والعاملين بالمراكب واللنشات السياحية، وجاري بحث تطعيم جميع سائقي التاكسي بشرم الشيخ.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية لتأمين السائحين داخل المدينة، وخلال التنقل من شرم الشيخ إلى المدن والمقاصد السياحية بالمدن الأخرى.

وشدد المحافظ على رفع جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية، وإعادة تدريب العمالة بها في إطار الاستعدادات الخاصة بعودة السياحة الروسية لشرم الشيخ.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، وتأمين المصلين خلال صلاة العيد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة للفيروس.