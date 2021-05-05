رامز جلال عن أسماء المنور: أباجورة العُرب الموسيقية

حلت المطربة المغربية أسماء المنور، ضيفة على رامز جلال، في الحلقة الـ 23من برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية«mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء.

وقدم رامز جلال، الضيفة، «مغربية المنشأ وخليجية الهوى، نوال الكويتية تغير منها، أحلام تقولها أنت زي خاتم من اللي في صباعي، بلقيس قلقت منها».

وتابع عن الضيفة: «أبليكة الغناء العربي، أباجورة العُرب الموسيقية، ست رينة وعاقلة، سامحوني يا محبيها»، معلقًا أثناء ظهور الضيفة على الشاشة: «غجرية من غجريات قرطبة، أميرة من أميرات جزيرة الجميز».

وعلق رامز على اسم الضيفة: «مش اسم فنانة دا كهربائي سليسيون»، ساخرًا من ملابس المطربة: «ده إيشارب ولا جاكت ولا كوفية».