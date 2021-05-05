نيجيريا: عدم تسجيل حالات وفاة بكورونا في 7 أيام و34 حالة إصابة جديدة

ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض أنه سجل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثلاث ولايات، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأربعاء.

غير أن المركز أشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات شفاء من مراكز العزل في مختلف أنحاء البلاد، حتى أمس، مما جعل إجمالي عدد المتعافين عند 155 ألفا و371 شخصا.

وأضاف المركز أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة في سبعة أيام، مما يبقى حصيلة الوفيات عند 2063.

وأكد المركز إجمالي 165 ألفا و215 حالة إصابة و155 ألفا و371 حالة شفاء في البلاد.