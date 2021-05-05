ماسكيرانو: أتمنى استمرار ميسي في برشلونة

كشف اللاعب الأرجنتيني السابق، خافيير ماسكيرانو، الذي رافق ليونيل ميسي في صفوف برشلونة لـ8 مواسم بين 2010 و2018، عن أمنيته الشخصية بشأن مستقبل البرغوث.

وذكر ماسكيرانو في فعالية نظمتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) "لدي أمنية شخصية، هي أن يتمكن ميسي من الاستمرار في برشلونة لفترة طويلة، وأعتقد أنه ناد يلبي جميع الشروط التي تجعله يشعر بالراحة ويستمتع بكرة القدم ويجعلنا نستمتع بأنفسنا، هذه هي أمنيتي فيما يتعلق بالقدرة على الاستمرار، لكن هذا قرار خاص للغاية وشخصي للغاية، نأمل أن نعرفه قريبا''.

وأقر لاعب الوسط الأرجنتيني السابق (36 عاما)، الذي حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين وبطولة الدوري 5 مرات وكأس الملك 5 مرات مع برشلونة إلى جانب ميسي، أنه على تواصل مستمر مع نجم البلوجرانا.

جدير بالذكر أن لاعب برشلونة وليفربول السابق أعلن اعتزاله كرة القدم، في نوفمبر 2020 بعد أن أنهى فترة لعبه مع إستوديانتس الأرجنتيني.

وأوضح ماسكيرانو، الذي شارك في هذه الفعالية عبر الإنترنت من الأرجنتين "أنا على اتصال به، لكنني أحاول في كل مرة نتحدث فيها ألا أتطرق إلى حياته الخاصة، أعتقد أن هذا أمر خاص للغاية ومهم تماما بالنسبة له".