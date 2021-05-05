قال الدكتور وليد عبد الفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن الشخص الذي لا يزيد وزنه في شهر رمضان حقق إنجازًا كبيرًا، خاصة وأن الجميع يتناول السكريات والعصائر بصورة كبيرة، خلاف قلة الحرق، وقلة تناول المياه ما بين الفطار والسحور.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «تتبيلة» الذي يقدمه الشيف يسري، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن معدل الحرق في رمضان يقل بنسبة 60%، خاصة وأن الصائم يتناول الطعام ليلاً فقط، ذاكرًا أن هناك دورات علاجية تُعطي الإحساس بالشبع وتزيد من الشعور بالعطش، وهذه الكورسات تقلل من تناول الوجبات إلى حد كبير.

وذكر أن تناول كميات قليلة من الطعام دون نظام غذائي معين يؤدي إلى قلة هرمون الرضا داخل الجسم، معقبًا: «لو في أكل ما أكلتوش ونفسك فيه، ممكن تصاب بالاكتئاب، وهذا يقلل من فرز هرمون الحرق».

وأوضح أن هناك دورات علاجية تحتوي على مادة البيسليوم التي تزيد من الشبع، ومواد تزيد من معدل الحرق، وهذه الكورسات من شأنها أن تحل الكثير من مشاكل زيادة الوزن في شهر رمضان.

وأوضح أنه لا يوجد أزمة في تناول العصائر على الإطلاق، ولكن يجب التدريج في إدخال الطعام إلى الجسم بعد الصيام لمدة تصل لـ16 ساعة، متابعًا: «المفروض بعد الأذان تناول 3 حبات تمر بلبن أو بالمياه، أو تناول العصائر المحلي بالسكر الدايت الذي لا يجمع الدهون».

وأشار إلى أن الإفطار في رمضان يجب أن يبدأ بتناول في السلطة الخضرا التي لا تحتوي على الجزر والفلفل، لأن هذه الأشياء تقلل من معدل الحرق، وبعد ذلك نتناول كمية من البروتين بكميات معتدلة، وتناول نصف رغيف بلدي أو طبق أرز، وتناول الحلويات لا يوجد فيه أزمة ولكن بقواعد.

ولفتت إلى أن مريض السمنة يعاني من زيادة الشهية، وضعف الحرق، وعلاجه يكون من خلال الالتزام بتناول 3 لتر مياه في اليوم لزيادة معدل الحرق، وتناول كورسات علاجية مخصصة لزيادة معدل حرق الدهون، خلاف حقن الطاقة التي تؤخذ في العضل كل أسبوع ، وتأتي بنتائج جيدة للغاية.

وأفاد بأن هناك كورسات تعطي إحساس بالشبع، وتزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي إلى تناول الكثير من المياه، وهذا من شأنه أن يزيد من معدل الحرق، وبالتالي انخفاض الوزن، لافتًا إلى أن تنسيق القوام أمر ممكن من خلال أجهزة تنسيق القوام التي تعالج السمنة العنيدة المتواجدة في البطن والهنش والظهر والأرداف.

