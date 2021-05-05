محافظ أسوان يستقبل أسرة المهندس على أبو القاسم المقبوض عليه في السعودية

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استقبل أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، إبتسام سلامة زوجة المهندس على أبو القاسم وأطفالها الثلاثة.

وقال عطية، خلال اللقاء، إن هناك دعم متواصل من الوزارات والجهات المعنية للمهندس علي أبو القاسم في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا تقديم المحافظة لأوجه الدعم والمساندة لأسرته ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم.

ومن جانبها وجهت السيدة إبتسام سلامة، الشكر لمحافظ أسوان لجهوده المستمرة لعودة زوجها لأبنائه.

يذكر أنه حكم على المهندس أبو القاسم بالمؤبد في قضية جلب مخدرات إلى السعودية.