 وزير الخارجية الإيطالي: بلادنا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيطالي: بلادنا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 8:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 8:16 م

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا مستعدة لاستقبال السياح الأجانب، وذلك في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن.

وأضاف دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أنساميد الإيطالية، "إننا نعيد فتح أبوابنا، بهدف تنشيط السياحة والاقتصاد مرة أخرى"، مشددًا على أهمية دعم قطاع السياحة وأصحاب المحلات والمطاعم، من أجل خلق فرص عمل.

وتابع وزير الخارجية "إيطاليا مستعدة، ونحن نعمل على إلغاء حظر التجول (الساعة العاشرة مساءً) تمامًا، لكن ليس خفض حذرنا.. في اليوم الثاني سأكرر لنظرائي أننا نعمل على الترحيب بالسياح الأجانب في إيطاليا بأمان تام.. نحن على استعداد للترحيب بهم في مناطق ساحرة".

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