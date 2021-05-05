رئيس بلغاريا يعتزم إجراء انتخابات مبكرة في 11 يوليو

ذكر رئيس بلغاريا، رومين راديف أنه يعتزم حل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة الأسبوع المقبل، بعد فشل محاولة ثالثة لتشكيل حكومة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وسيعين راديف إدارة انتخابية جديدة، بعد ترشيحات من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وربما يتم بعد ذلك إجراء انتخابات مبكرة في 11 يوليو المقبل.



وحث رئيس بلغاريا جميع الأحزاب على دراسة الأولويات والعمل على التعاون بعد الانتخابات المبكرة، لتفادي محاولة فاشلة أخرى لتشكيل حكومة، يمكن أن تهوي بالبلاد في أزمة سياسية ودستورية شديدة.