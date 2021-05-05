محافظ الجيزة: نقل 80 أسرة من عزبة حرب العشوائية إلى شقق جديدة بمنشأة البكاري

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور عبدالله الحمادي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء، عقود 80 وحدة سكنية ضمن أعمال تسكين المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة عزبة حرب غير الآمنة ببولاق الدكرور، وتسكينهم بوحدات جديدة بمنشأة البكارى بالهرم، بمنحة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لإنشاء وحدات سكنية بديلة لقاطني منطقة عزبة حرب.

وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن مشروع تطوير منطقة عزبة حرب يعد أحد المخططات الهامة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها، حيث شمل إنشاء 4 عمارات سكنية كاملة التشطيبات ومدعومة بالمرافق الحيوية بسعة 180 وحدة سكنية حضارية، وذلك من خلال رؤية متكاملة ومخطط جارى تنفيذه.

وأشار المحافظ إلى أن خطوات ظهور ثمار مشروع عزبة حرب مرت بمراحل عديدة، حيث شهد في عام 2018 تسكين المرحلة الأولي من المشروع بواقع 50 أسرة، وجاري اليوم تسكين المرحلة الثانية بواقع 80 أسرة ليصبح ما تم تسكينه خلال المرحلتين 130 وحدة سكنية.

وأكد المحافظ أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق ودراسة ميدانية للأهالي القاطنين بالعزبة من خلال لجان مشكلة من الأجهزة المختصة بالمحافظة، وإجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة تسكين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية، مشيرا إلى توفير عدد من السيارات لنقل الأثاث والمتعلقات الخاصة بهم إلى وحداتهم السكنية الجديدة.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع دولة الأمارات الشقيقة الذى يكلل دائما بالنجاح لما يشهده من إرادة جادة ورغبة صادقة من قبل قيادات الدولتين لرفع مستوى التعاون ودعم أواصله، موجها شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وشعباً متمنيا دوام التعاون وأواصل المحبة.