كشف ملابسات اشتعال سيارة فان تستخدم كمقهى متنقل في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات اشتعال سيارة فان تستخدم كمقهى متنقل في الجيزة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله اشتعال إحدى السيارات "فان" تستخدم كمقهى ثابت على جانب الطريق بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي بدون مصابين، وأنه نشب بسبب ماس كهربائي بالسيارة المشار إليها، وتبين سلامة تراخيص السيارة، وتم ضبط مستأجرها بغرض استخدامها كمقهى متنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.