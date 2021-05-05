البرتغالي ماريو بالما يصل القاهرة لقيادة سلة الأهلي

وصل مساء اليوم الأربعاء، البرتغالي ماريو بالما، إلى القاهرة لقيادة الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي، خلفا لأشرف توفيق المدير الفنيالسابق.

ووصل بالما إلى القاهرة بصحبة مساعده فاسكو كورادو وكان في استقباله طارق الغنام المدير الإداري للفريق.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي خلال ساعات تتضمن الاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة المقبلة وطموحاتومتطلبات الفريق، بالإضافة لتوقيع العقود بشكل رسمي ثم قيادة تدريبات الفريق .

ويتكون الجهاز الفني للفريق من ماريو بالما مديرا فنيا، فاسكو كورادو مساعد مدرب، احمد الجارحي مدربا، طارق الغنام مديرا إداريا، وليد الخراطإداريا، علاء العشري مخططا للأحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذية، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي،محمد عيسى مدلكا.

وكان أشرف توفيق المدير الفني السابق للفريق قد تقدم باستقالته عقب خسارة لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 78 – 76.

ويسعى مسؤولو الأهلي لتجهيز الفريق قبيل انطلاق نصف نهائي دوري السوبر والذي من المقرر إقامته عقب عودة الزمالك من المشاركة فيالبطولة الإفريقية للأندية المزمع إقامتها برواندا في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي مع نظيره الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات من 5 لقاءات يصعد للنهائي الفائز في 3 منها.