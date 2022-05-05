نجم ريال مدريد السابق: قلبي سيتوقف بسبب هذا الفريق

أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن عاش "ليلة ساحرة أخرى" أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالفوز بنتيجة (3-1) في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ومن ثم التأهل للنهائي 17 في تاريخ النادي، أن "قلبه سيتوقف في يوم ما" مما يحدث.

وكانت بطاقة التأهل قاب قوسين أو أدنى من السيتي الذي كان متقدما بهدف الجزائري رياض محرز حتى الدقيقة 90، قبل أن ينتفض الريال بثنائية البرازيلي الواعد البديل رودريجو في دقيقتين (90 و90+1)، ويعيد المباراة لنقطة الصفر.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل النجم الفرنسي والقائد كريم بنزيما الهدف الثالث من ركلة جزاء، فحسم التأهل لنهائي البطولة القارية.

وقال بوتراجينيو في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو "قلبي سيتوقف في يوم ما. إنها ليلة تاريخية أخرى. يجب أن نتذكر مجموعة اللاعبين هذه والطاقم الفني والجماهير، التي كانت رائعة، ولكل المدريديين الذين عانوا كثيرا مع الفريق".

وأضاف "كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة جدا. حتى التأخر في النتيجة 0-1، كان على الفريق معادلة الكفة، وكان بإمكان السيتي تسجيل الهدف الثاني".

وتابع "لكن حدث هذا السحر الذي يحول كل شيء بلعبة واحدة. من الفخر امتلاك هذه المجموعة من اللاعبين، وبهذه الروح".

وخص أسطورة النادي سابقا بالثناء الثنائي البديل البرازيلي رودريجو، الذي سجل الهدفين الأول والثاني، والفرنسي إدوارد كامافينجا.

وتابع "نحن ريال مدريد، وهنا كل شيء جائز، لأنه حدث في مرات أخرى عديدة".

واختتم بوتراجينيو تصريحاته "علينا الاستمتاع بهذه الليلة التاريخية. إنها ليلة كل المدريديين، ولكل المنتمين للنادي. سيكون أمامنا متسع من الوقت للتفكير في ليفربول".