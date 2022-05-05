الرئيس التونسي: حريصون على حرية الإعلام ولا مجال لفرض قيود على الصحافة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد تمسكه بحرية التعبير وحرصه على أن يكون الإعلام حرا، خاصة وأن تونس لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة منذ أكتوبر 1884، وأنه لا مجال لفرض قيود على الصحافة.



وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع رشيدة النيفر الخبيرة في شؤون الإعلام و المستشارة الإعلامية السابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس بقصر قرطاج - أن حرية التعبير يجب أن تكون مسبوقة بحرية التفكير، مبينا أن الفكر الوطني هو الذي يسعى إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل أن تكون الصحافة أداة للتعبير.



وأشار الرئيس التونسي إلى أن الأهم هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.