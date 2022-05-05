وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتحسين المحيط الخارجي لموقع معدية الأفراد بالقنطرة ورفع كفاءة ساحات الانتظار بالجانب الشرقي للمعدية، وتسهيل عبور المواطنين عبر ضفتي القناة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، لمعدية الأفراد بالقنطرة وشركة قناة السويس للاستزراع المائي وعدد من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها؛ بهدف متابعة سير العمل.

وتفقد ربيع - في بداية جولته - معدية الأفراد بالقنطرة غرب للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل بمرفق معديات قطاع القنطرة خلال إجازة عيد الفطر والذي يتيح تقديم خدمات العبور للمواطنين بين ضفتي القناة من خلال كل من موقع معدية الأفراد بالكم 45 ترقيم قناة.

وقال إنه يتم تقديم خدمات العبور للمواطنين من خلال موقع معدية السيارات بالكم 47 ترقيم قناة، حيث يشتمل كل موقع على معديتين تعملا بشكل تبادلي على مدار الساعة، بالإضافة إلى معدية ثالثة إضافية بكل موقع في حالات الطوارئ.

كما تفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على الموقف التنفيذي للمخطط العام لتطوير الشركة ومدى مطابقته للجدول الزمني المقرر، وتابع بدء نقل إصبعيات سمك الدنيس من حضانات الاستزراع لأحواض التربية الكبيرة، منوهًا بأنه سيتم بدء استزراع 11 مليون زريعة جمبري مطلع الأسبوع القادم.

وأطلع ربيع على معدلات الإنجاز بحوض الترسيب رقم (21) والذي يشتمل على تطوير ورفع كفاءة 368 حوضًا سمكيا مقسم على 46 شريحة تضم كل شريحة منها 8 أحواض للاستزراع، حيث أوشكت أعمال تطوير 4 شرائح جديدة على الانتهاء بمعدل 32 حوضًا، ومن المقرر بدء استزراعها عقب انتهاء تجارب واختبارات الري والصرف بالأحواض خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد - خلال جولته - الأعمال الإنشائية الخاصة بالمبنى الإداري والسور الخارجي المحيط بالشركة والمسجد، فضلا عن الأعمال المدنية الخاصة بتدبيش الأحواض والتجهيزات الملحقة من المجاري المطورة للري والصرف، موجهًا بالالتزام بالجدول الزمني وإتباع معايير الدقة في تنفيذ المخطط العام للتطوير.

وأشار إلى أن الجولة تأتي للاطمئنان على حركة الملاحة بالقناة، بالإضافة إلى متابعة تقدم الأعمال بكل من مشروع المتحف العالمي لقناة السويس، واستاد القناة الدولي.