وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض الرحلات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن الجاسر امر بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين وتحديد المتسببين في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وأضافت إن اللجنة "ستنظر في المعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن".