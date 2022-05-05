الحزب الحاكم في سريلانكا يفوز بتصويت في البرلمان ولكنه يواجه تظاهرات

فاز الحزب الحاكم في سريلانكا بتصويت حاسم في البرلمان لإثبات أغلبيته، ولكن يظل يواجه تظاهرات في الشوارع تطالب باستقالة الرئيس وحكومته لعدم قدرتهما على حل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وتمكنت حكومة حزب الشعب السريلانكي التي يرأسها الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، من الحصول على 148 صوتا لصالح مرشحها لمنصب نائب رئيس البرلمان بينما حصل مرشح المعارضة على 65 صوتا فقط.

وهذا التصويت هو الأول منذ تم الطعن على أغلبية الحكومة في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا الشهر الماضي بعدما قرر 41من الأعضاء الموالين للحكومة الانشقاق عنها والعمل كأعضاء مستقلين.

وتوصل الحزب الحاكم لتسوية مع المجموعة المنشقة ودعم أحد مرشحيها وهو رانجيث سيامبالابيتيا الذي تم انتخابه نائبا لرئيس البرلمان، ما ساعد الحزب الحاكم على إثبات أن له أغلبية فوق الحد الأدنى المطلوب ويبلغ 113 عضوا.

ولكن استمرت التظاهرات بمشاركة الالآف خارج مكتب الرئيس في كولومبو، حيث دعت أكثر من ألفي نقابة عمالية إلى إضراب عبر البلاد غدا الجمعة للتظاهر ضد الحكومة.

وأدت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سريلانكا إلى نقص في الوقود والغاز والدواء والغذاء وتسببت في زيادة سريعة في أسعار السلع الأساسية.